Бывшего "бухгалтера" Освенцима признали годным к отбыванию тюремного срока

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Германии прокуроры пришли к выводу, что осужденный на четыре года служивший в концлагере Освенцим бывший эсэсовец, 95-летний Оскар Грёнинг, способен отбывать тюремное заключение. Об этом сообщает ABC News.

Грёнинг оставался на свободе до рассмотрения апелляции и решения о его способности отбывать тюремное заключение. В среду Катрин Софкер, пресс-секретарь прокуроров в Ганновере, сообщила информационному агентству dpa, что они отклонили ходатайство защиты об отсрочке исполнения наказания.

По ее словам, врач считает, что Грёнинг по состоянию здоровья может находиться в тюрьме.

В июле 2015 года Грёнинг (Oskar Gröning) был осужден на четыре года тюремного заключения. Тогда суд в городе Люнебурге признал его виновным в "соучастии в убийстве" в 300 тыс. случаях. Речь идет о депортированных венгерских евреях, которые были отправлены в газовые камеры в концлагере.

Обвинение требовало для него 3,5 года тюрьмы. Немецкая прокуратура утверждала, что Грёнинг был своеобразным "бухгалтером": он собирал и пересчитывал деньги убитых узников Освенцима.

Сам подсудимый обвинения отвергает, утверждая, что лишь отвечал за личные вещи арестованных и не имел отношения к убийствам людей.

Через неделю Гренинг подал в Федеральный Верховный суд Германии апелляцию на приговор. Сторона защиты настаивала на "незначительной роли" Гренинга в концлагере и высказывалась в пользу вынесения оправдательного приговора.

Однако суд в ноябре 2016 года оставил приговор в силе. Тогда немецкая апелляционная инстанция впервые поддержала приговор по делу бывших нацистов, вынесенный за косвенное участие в убийстве. Вердикт суда может создать прецедент по аналогичным делам.