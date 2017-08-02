Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну

Польские политики считают, что в 1950-е годы Варшава отказалась от финансовых претензий под нажимом СССР, а значит, то решение силы не имеет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Польские власти рассматривают возможность потребовать от Германии выплатить репарации в связи с потерями Польши в ходе Второй мировой войне, сообщает Associated Press.

Комиссия польского парламента изучает такую возможность, и, по словам депутата от правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуша Муларчика, решение будет принято к 11 августа.

Этим вопросом парламентарии занялись после того, как лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что Польша готовится к "историческому контрнаступлению".

"Речь идет об огромных суммах, а также о том факте, что Германия многие годы отказывалась нести ответственность за Вторую мировую войну", - заявил он на прошлой неделе журналистам.

Качиньский считал необходимым требовать репарации еще 10 лет назад, когда занимал пост премьера, что тогда вызвало охлаждение отношений Варшавы и Берлина.

Как напоминает AP, в Польше в эти дни вспоминают варшавское восстание 1944 года, которое унесло жизни 200 тысяч поляков и едва не привело к полному уничтожению столицы.

В дискуссиях участвует и министр обороны Польши Антоний Мацеревич, который заявил, что немцы должны "расплатиться за тот ужасный урон, который был нанесен польскому народу".

С момента вторжения нацистов в Польшу в 1939 году в результате Второй мировой войны погибло около шести млн поляков. Кроме того, был нанесен огромный материальный ущерб.

AP отмечает, что Германия заплатила миллиарды евро компенсации за преступления нацизма. В основном, выжившим евреям.

Польша в 1950-е годы согласилась не требовать таких компенсаций. Сегодняшние польские политики настаивают, что то решение не имеет силы, так как Польша была "марионеткой Советского Союза".