Спецпредставитель ОБСЕ сообщил о погашении Донбассом долгов за воду

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что неконтролируемые Киевом районы Донбасса погасили накопившиеся с августа прошлого года долги за поставку воды.

"На прошлой неделе состоялся очередной платеж за воду. Таким образом, был погашен тот долг по поставке воды с августа прошлого года", - сказал Сайдик журналистам в среду по итогам заседания трехсторонней контактной группы по Украине.

По его словам, подгруппа по экономическим вопросам отметила, что "ситуация с поставками воды в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стабилизируется".

"Благодаря регулярным платежам на данный момент водоснабжение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осуществляется бесперебойно", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.