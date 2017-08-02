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Финская больница выставила россиянке счет на 50 тысяч евро за внезапные роды

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Жительница Санкт-Петербурга преждевременно родила в Финляндии двойню, после чего оказалась должна больнице 50 тысяч евро, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Как уточнили в пресс-службе, женщина вместе с мужем приехала в Финляндию, чтобы поддержать сына на спортивных соревнованиях, находясь на седьмом месяце беременности. В ночь после соревнований у нее начались схватки, и ее доставили в ближайшую больницу. После выписки петербурженке выставили счет.

"Как выяснилось, столь внушительный счет объяснялся тем, что иностранцы, не проживающие на финской территории и не подключенные к местной системе соцстрахования, должны платить за медицинские услуги по максимуму. Кроме того, в ведомстве (министерство социального развития Финляндии - ИФ) предположили, что большая часть суммы касалась не собственно родов, а послеродового обслуживания преждевременно родившихся младенцев в условиях реанимации", - отметили в аппарате детского омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова уточнила, что женщина может договориться с администрацией клиники о рассрочке выплаты либо оспорить факт предоставления медицинских услуг. Вместе с тем, подчеркнула Агапитова, задолженность может быть передана коллекторам, а многодетная мать рискует оказаться в шенгенском стоп-листе в качестве должника.

"Конечно, все риски просчитать невозможно. Однако советую нашим туристам быть предусмотрительнее. Особенно тем, кто едет за границу с детьми, имеет проблемы со здоровьем и находится в интересном положении", - цитирует Агапитову пресс-служба.

Теги: Финляндия
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