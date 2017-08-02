На складе боеприпасов Минобороны Абхазии произошел взрыв

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - На складе боеприпасов министерства обороны Абхазии, расположенном в селе Приморское Гудаутского района, произошел взрыв, сообщили "Интерфаксу" в МЧС республики.

"По предварительным данным, жертв нет", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС Мизан Ломия. По его словам, в результате взрыва на складе возник пожар.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты, снаряды до сих пор взрываются, сказал Ломия. Он также сообщил, что на автомобильной трассе в районе села Приморское образовалась огромная пробка.

На место происшествия прибыл премьер-министр республики Беслан Барциц.