Самолет Cessna сбил насмерть двух человек на пляже в Португалии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В результате экстренной посадки самолета Cessna на пляже под Лиссабоном погибли два человека, пишет газета The Independent.

При аварийной посадке легкого самолета на пляже в районе Капарики, в 30 км к югу от португальской столицы, погибли восьмилетняя девочка (ее родители остались живы) и 50-летний мужчина. Самолет в момент касания с землей проехался по ногам мужчины, когда тот лежал на песке и загорал, говорят очевидцы.

По их словам, самолет сильно раскачивался при заходе на посадку, и все, кто смог, бросились врассыпную.

Двое пассажиров, находившихся в самолете, не пострадали.