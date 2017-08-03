Что случилось этой ночью: четверг, 3 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Конгресс США пытается заставить правительство нарушить условия подписанного с Россией договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСД) от 1987 года и начать производство ракет, запрещенных этим документом. Сторонники законопроекта мотивируют это тем, что Россия якобы уже нарушает договор.

- Московские власти предложили новый вариант расселения в рамках реновации. Жильцам ветхого фонда предложат переехать без доплат в более просторные квартиры, которые находятся в более удаленных районах.

- Правительство Японии в полном составе подало в отставку. Перестановки в кабинете министров, как отмечают наблюдатели, связаны с резким падением доверия к правительству и премьеру Синдзо Абэ.

- С 1 сентября вступает в силу запрет для владельцев американских паспортов на поездки в Северную Корею. Также госдепартамент США потребовал от всех американских граждан выехать из КНДР до этого срока.