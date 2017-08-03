Главные новости
В РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в ПриморьеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновации
В мире

Тегеран подготовил меры в ответ на санкции США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Иран подготовил список из 16 мер в качестве ответа на ужесточение США санкций против Тегерана, сообщил замминистра иностранных дел этой страны Аббас Аракчи.

В выступлении по государственному телевидению он не конкретизировал, какие шаги намерено предпринять иранское руководство, однако отметил, что некоторые из них коснутся совершенствования вооруженных сил страны.

Он также заявил, что введением санкций "была нарушена ядерная сделка".

Ранее сообщалось, что Иран направил жалобу в СБ ООН и в комиссию по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с введением новых санкций США.

"Иранское ведомство, осуществляющее контроль над реализацией СВПД, оценило новые санкции со стороны США и решило, что они противоречат некоторым пунктам ядерной сделки", - сообщил во вторник иранским журналистам председатель меджлиса Исламской республики Али Лариджани.

Советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти в свою очередь заявлял журналистам, что у Тегерана "есть много способов ответить на действия США так, чтобы не нарушить СВПД".

Теги: Иран, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
СМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСДСМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСД
Конгресс предлагает военным приступить к производству ракет, запрещенных договором в 1987 годуПодробнее
Запрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентября
Запрет будет действовать в течение годаПодробнее
Бразильский парламент проголосовал против процесса в отношении президентаБразильский парламент проголосовал против процесса в отношении президента
Судебный процесс позволил бы временно отстранить Мишела Темера от властиПодробнее
В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиянВ результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 19 россиян
По данным абхазских властей, на момент взрыва российские туристы находились на сероводородном источникеПодробнее
Президент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-гратаПрезидент Молдавии прокомментировал объявление Рогозина персоной нон-грата
По словам Игоря Додона, это "медвежья услуга" молдавскому народуПодробнее
Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкцияхДональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях
Сообщается, что к документу прилагается отдельное заявление, в котором президент США выражает свое беспокойство в связи с законопроектомПодробнее
Польша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войнуПольша задумалась о требовании репараций с Германии за Вторую мировую войну
Польские политики считают, что в 1950-е годы Варшава отказалась от финансовых претензий под нажимом СССР, а значит, то решение силы не имеетПодробнее
Молдавия объявила Рогозина персоной нон гратаМолдавия объявила Рогозина персоной нон грата
Причиной, как заявили в Кишиневе, стали "порочащие" заявления Рогозина о МолдавииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в ПриморьеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииВ миреЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряСпортШарапова снялась с турнира в СтэнфордеСпортЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Тегеран подготовил меры в ответ на санкции США

Москворецкую набережную на выходные вновь закроют для движения

При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки

Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского района Подробнее

Иена подорожала после отставки правительства Японии

В Японии назначено новое правительство

Нигерийского футболиста оштрафовали в Казахстане за просрочку регистрации

Барельефы с дояркой и свинаркой обнаружили при реставрации на ВДНХ

"Вымпелком" выплатит 1,25 млрд руб. Мегафону за половину салонов "Евросети"

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 38 тыс. га

Около 80 участников танцевального фестиваля в Бурятии пострадали от отравления

Госпитализировано 73 человека, возбуждено уголовное дело Подробнее

Что случилось этой ночью: четверг, 3 августа

Правительство Японии подало в отставку

Новые министры будут назначены в четверг Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции