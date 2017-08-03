Тегеран подготовил меры в ответ на санкции США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Иран подготовил список из 16 мер в качестве ответа на ужесточение США санкций против Тегерана, сообщил замминистра иностранных дел этой страны Аббас Аракчи.

В выступлении по государственному телевидению он не конкретизировал, какие шаги намерено предпринять иранское руководство, однако отметил, что некоторые из них коснутся совершенствования вооруженных сил страны.

Он также заявил, что введением санкций "была нарушена ядерная сделка".

Ранее сообщалось, что Иран направил жалобу в СБ ООН и в комиссию по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с введением новых санкций США.

"Иранское ведомство, осуществляющее контроль над реализацией СВПД, оценило новые санкции со стороны США и решило, что они противоречат некоторым пунктам ядерной сделки", - сообщил во вторник иранским журналистам председатель меджлиса Исламской республики Али Лариджани.

Советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти в свою очередь заявлял журналистам, что у Тегерана "есть много способов ответить на действия США так, чтобы не нарушить СВПД".