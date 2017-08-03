Пострадавший от взрыва при распилке мины житель Еревана скончался в больнице

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В больнице умер один из пострадавших при взрыве боеприпаса минувшим вечером в Ереване. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Армении.

По данным ведомства, взрыв произошел во дворе одного из частных домов в районе Давидашен. В результате взрыва пострадали два человека.

Пострадавшие были госпитализированы в медцентр "Армения", где один из них скончался, состояние второго оценивается как крайне тяжелое, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия обнаружены две мины, одна из них распиленная на части.

Ранее армянские СМИ сообщали, что двое молодых людей пытались распилить боеприпас, что и привело к взрыву.