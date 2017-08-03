Два казахстанца сбежали в Россию после двойного убийства

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В России задержаны два гражданина Казахстана по подозрению в совершении двойного убийства, сообщила в четверг пресс-служба карагандинского областного департамента внутренних дел.

"Два 31-летних жителей Темиртау были установлены в поезде, следовавшем по маршруту "Новосибирск-Белгород". Оперативными действиями полицейских подозреваемые были задержаны на станции Уфа", - говорится в информации.

По данным полиции, задержанные причастны к убийству двух мужчин - 52-х и 30-ти лет - в одном из гаражей в Темиртау. Оба погибли в результате огнестрельных ранений. Выяснилось, что убийство произошло из-за неприязненных отношений.

"В настоящий момент решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан", - говорится в пресс-релизе. Ведется досудебное расследование.