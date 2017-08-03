Прототип американского скоростного вертолета S-97 совершил жесткую посадку

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американский перспективный высокоскоростной вертолет-разведчик S-97 Raider во время испытаний 2 августа 2017 года совершил жесткую посадку, сообщает Flightglobal.

Инцидент случился в Уэст-Палм-Бич (Флорида) на аэродроме компании Sikorsky. Управлявшие самолетом летчики не пострадали.

Известно, что вертолет, находившийся в режиме висения, начал резко терять высоту и ударился о взлетно-посадочную полосу. О повреждениях, полученных машиной, не уточняется. Как отмечается, шасси вертолета было убрано.

Sikorsky запустила проект создания перспективного высокоскоростного вертолета в октябре 2010 года. Инвестиции составили $200 млн. Армия США планировала заменить вертолет Bell Helicopter OH-58D Kiowa Warrior, в 2015 году от него отказались, но замену пока не получили.

Сборка прототипов S-97 ведется с 2012 года, его пустая масса составляет 4,9 тонны. Вертолет построен по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. Вертолет планируют оснастить различными типами вооружения и разведывательной аппаратуры.

Летные испытания начались в конце мая 2015 года. В 2017 году в компании собирались разогнать вертолет до максимальной расчетной скорости в 408 км/ч.