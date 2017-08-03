На крупнейшем в мире рыбном рынке Цукидзи в Японии произошел пожар

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в четверг на старейшем и крупнейшем в мире рыбном оптовом рынке Цукидзи в Токио, сообщают японские СМИ со ссылкой на противопожарную службу японской столицы.

По данным службы, пожар вспыхнул в 15:00 по местному времени (10:00 по Москве), огонь охватил площадь в 200 кв. м.

В результате пожара сгорели четыре складских помещения. Все торговцы и туристы были своевременно эвакуированы, информации о пострадавших нет.

Fire breaks out close to famed Tsukiji fish market; no injuries reported https://t.co/HUbVIFMNWQ pic.twitter.com/hX4E7sjN60 — Jepang.net (@jepangnet) 3 августа 2017 г.

Рынок Цукидзи является одной из достопримечательностей Токио и крупнейшим центром торговли рыбой.

Ежедневно рынок посещают около 42 тыс. человек, а его оборот составляет примерно 1628 т рыбы и морепродуктов на 1,6 млрд иен (14,5 млн долларов США).

Ранее сообщалось о намерении губернатора Токио Юрико Коике временно перенести рынок морепродуктов на два километра к югу - в район Тоёсу на берегу Токийского залива для того, чтобы провести реконструкцию нынешних помещений.