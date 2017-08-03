Стали известны подробности инцидента с едва не устроившим катастрофу самолетом A320

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следствие установило, что самолет Air Canada, едва не приземлившийся в аэропорту Сан-Франциско на рулежной дорожке, пролетел тогда всего в 18 метрах над землей, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что незадолго до полуночи 7 июля самолет Air Canada AC759 из Торонто ошибочно принял за взлетно-посадочную полосу рулежную дорожку, на которой в то время находились четыре самолета. Диспетчер успел вовремя предупредить об этом экипаж, благодаря чем удалось предотвратить крупнейшую авиакатастрофу.

В СМИ опубликованы фотографии заходящего на посадку самолета.

Shocking photo: Air Canada jet was thisclose to catastrophic crash at San Francisco airport https://t.co/KBv7FrEXrA — AP West Region (@APWestRegion) 2 августа 2017 г.

Сообщается, что пилоты Air Canada, находившиеся за штурвалом Airbus A320, считаются в авиакомпании опытными. У капитана общий налет составлял 20 тыс. часов, а у второго пилота - 10 тыс. часов. По словам летчиков, они не заметили стоявшие самолеты.

Что примечательно, лайнер, снижаясь над рулежной дорожкой, не отразился на диспетчерских радарах. Они разработаны таким образом, что видят только воздушные суда, приближающиеся к взлетно-посадочным полосам, а не к рулежной дорожке. В Федеральном управлении гражданской авиации учли это и начали работу по исправлению технического недостатка радиолокационного оборудования.