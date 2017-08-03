В Бельгии в фургоне-рефрижераторе обнаружили 17 нелегальных мигрантов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бельгийский водитель грузовика-рефрижератора, услышав шум в своем фургоне, остановил автомобиль в четверг в местечке Комин в провинции Эно и вызвал полицию, которая обнаружила в холодильнике живыми и невредимыми 17 иммигрантов.

Вызванная полицейскими чрезвычайная медицинская служба срочно осмотрела нелегальных путешественников и констатировала, что никто из них не нуждается в госпитализации. Мигрантов увезли в полицию для проведения рутинных процедур идентификации, сообщил телеканал RTBF.

Стражи порядка проинформировали о случившемся Бюро по работе с иностранцами, а общественный центр социальной помощи немедленно снабдил мигрантов питанием.

О национальности обнаруженных нелегалов не сообщается. Вместе с тем отмечается, что "все службы действовали с уважением к человеческому достоинству" иммигрантов.