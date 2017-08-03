Главные новости
МоскваУдаривший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток арестаВ РоссииСуд смягчил приговор инвалиду МамаевуЭкономикаМиноритарий "Югры" потребовал возбудить дело против временной администрации банка
В мире

В Бельгии в фургоне-рефрижераторе обнаружили 17 нелегальных мигрантов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бельгийский водитель грузовика-рефрижератора, услышав шум в своем фургоне, остановил автомобиль в четверг в местечке Комин в провинции Эно и вызвал полицию, которая обнаружила в холодильнике живыми и невредимыми 17 иммигрантов.

Вызванная полицейскими чрезвычайная медицинская служба срочно осмотрела нелегальных путешественников и констатировала, что никто из них не нуждается в госпитализации. Мигрантов увезли в полицию для проведения рутинных процедур идентификации, сообщил телеканал RTBF.

Стражи порядка проинформировали о случившемся Бюро по работе с иностранцами, а общественный центр социальной помощи немедленно снабдил мигрантов питанием.

О национальности обнаруженных нелегалов не сообщается. Вместе с тем отмечается, что "все службы действовали с уважением к человеческому достоинству" иммигрантов.

Теги: Бе6льгия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентстваТрамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства
В течение 17 дней он будет отдыхать в собственном гольф-клубе, и за это время в Белом доме обновят систему отопленияПодробнее
Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахГенетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах
Ученые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д.Подробнее
Согласовано создание четырех зон деэскалации в СирииСогласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии
Военная полиция РФ развернет КПП и наблюдательные посты в зоне деэскалации близ ХомсаПодробнее
Трамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card
Вместо нее предлагается создать систему выдачи рабочих виз, в которой будут оцениваться квалификации потенциального иммигрантаПодробнее
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Взрыв произошел накануне в селе Приморское Гудаутского районаПодробнее
СМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСДСМИ узнали о попытках конгресса США нарушить договор по РСД
Конгресс предлагает военным приступить к производству ракет, запрещенных договором в 1987 годуПодробнее
Запрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентября
Запрет будет действовать в течение годаПодробнее
Бразильский парламент проголосовал против процесса в отношении президентаБразильский парламент проголосовал против процесса в отношении президента
Судебный процесс позволил бы временно отстранить Мишела Темера от властиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваУдаривший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток арестаВ РоссииСуд смягчил приговор инвалиду МамаевуЭкономикаМиноритарий "Югры" потребовал возбудить дело против временной администрации банкаЭкономикаРоссияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаСпортВладимир Кличко завершил боксерскую карьеруВ РоссииУбийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонии

Россиянина в США приговорили к 46 месяцам тюрьмы за компьютерное мошенничество

В Нижнем Новгороде из-за звонка о бомбе на вокзале останавливали движение поездов

В Бельгии в фургоне-рефрижераторе обнаружили 17 нелегальных мигрантов

Выходные в московском регионе будут жаркими и с недолгими дождями

В Афганистане у подорванного смертником поста безопасности завязался бой

На Японию надвигается мощный тайфун

Суд в Москве оштрафовал на 300 тыс. рублей главу штаба Навального Волкова

Ему вменялись нарушения при организации "Агитационного субботника" Подробнее

Фотохроника 3 августа

Фотохроника 3 августа6 фото

После конфликта между военными в Свердловской области возбуждено уголовное дело

Напавшего в Москве на полицейского дебошира остановили выстрелом в ногу

Стали известны подробности инцидента с едва не устроившим катастрофу самолетом A320

Трамп убеждал президента Мексики не говорить об отказе платить за стену

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции