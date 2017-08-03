Спецпрокурор Мюллер сформировал коллегию присяжных для работы по "российскому делу"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование данных о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы, сформировал коллегию присяжных, которым предстоит дать оценку собранной информации, пишет в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что коллегия начала работу несколько недель назад.

По ее данным, подобный шаг означает, что расследование становится более масштабным и выходит в новую фазу.

Со своей стороны, юрисконсульт Белого дома Тай Кобб подчеркнул, что "Белый дом поддерживает любые меры, способные ускорить ход расследования".