Что случилось этой ночью: пятница, 4 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Одно из самых высоких зданий в мире загорелось ночью в Дубае. Пожар начался на девятом этаже и продолжался несколько часов. Обошлось без жертв. Это второй подобный случай с момента постройки небоскреба.

- Алексея Навального оштрафовали за неправильную организацию публичного мероприятия. Сторонники политика раздавали агитационные листовки без уведомления полиции.

- Бразильский футболист Неймар официально стал игроком клуба "Пари Сен-Жермен". Сообщается, что он выкупил свой контракт у "Барселоны" более чем за 200 миллионов евро. Это рекордная сумма за переход футболиста в новый клуб. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году, когда Поль Погба перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.

- The Wall Street Journal узнала, что специальный прокурор США Роберт Мюллер сформировал коллегию присяжных по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Коллегия работает уже несколько недель.