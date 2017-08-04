Французские ВМС перехватили яхту с кокаином на $250 млн

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Французские Военно-морские силы в южной части Тихого океана перехватили яхту, на борту которой находилось 1,46 тонны кокаина, сообщили в пятницу представители французских властей.

Перехваченное судно направлялось из Южной Америки в Австралию, где такое количество наркотического средства могло быть продано примерно за 322 млн австралийских долларов (256 млн долларов США).

Перехваченное судно "Афалина" отконвоировано в тихоокеанскую французскую территорию Новая Каледония. Четыре пассажира, по первоначальным данным, - граждане Литвы и Латвии - арестованы. Австралийская разведка поблагодарила французский флот и заявила, что расследует это дело.