Баллотирующийся в президенты Киргизии премьер успешно сдал тест по языку

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, который выдвинут Социал-демократической партией (СДПК) республики на пост президента страны, успешно прошел тестирование на определение уровня владения государственным киргизским языком, набрав 94,6 балла.

"Жээнбеков успешно сдал тестирование и получил соответствующий сертификат", - сказала журналистам в пятницу руководитель "Киргизтеста" Батма Топоева-Ставинская.

Сам премьер сообщил журналистам, что по результатам тестирования набрал 94,6 балла. Для успешного прохождения теста премьер-министру необходимо было набрать 60 баллов.

Теперь ЦИК Киргизии приступит к проверке поданных премьером документов, необходимых для официальной регистрации кандидатом в президенты.

Жээнбеков не первым сдает тестирование, ранее его прошли уже более 20 претендентов, в том числе два бывших премьера - Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

Определение уровня владения кандидатами в президенты киргизским языком проводят члены Комиссии по госязыку по системе "Киргизтест". По данным правительства республики, весь процесс сдачи теста автоматизирован, чтобы исключить влияние человеческого фактора при подсчете баллов. Кандидатам необходимо пройти следующие тесты "Лексика, грамматика, письмо", "Аудирование", "Чтение", "Говорение". Для уровня "выше среднего" кандидат должен набрать более 60 баллов.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 56 человек. Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

Жээнбекова единогласно выдвинули на пост главы Киргизии на съезде пропрезидентской СДПК 15 июля. Премьер является членом партии практически с момента ее основания в начале 1990-х годов, входит в близкое окружение президента Алмазбека Атамбаева, который до избрания на пост главы государства возглавлял СДПК.

Глава Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия президента Атамбаева истекают 1 декабря.