За неделю в ДНР погибли два человека и ранены шестеро

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - За прошедшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов погибли два ополченца, шестеро человек ранены, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины два мирных жителя получили ранения. Два защитника республики погибли, еще четверо ранены", - сказал журналистам Басурин на брифинге в пятницу.

По его словам, всего за прошедшую неделю ВСУ 407 раз нарушили режим прекращения огня и применили по территории республики 744 артиллерийских и танковых снарядов и мин.

"Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 30 населенных пунктов, в четырех из них повреждено и разрушено шесть домостроений", - сказал он.

Басурин отметил, что вечером в четверг подразделения ВСУ выстрелили миной калибром 82-мм по Донецкой фильтровальной станции, в результате чего в одном из зданий выбиты стекла.

"Анализ количества и характера нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за прошедшую неделю свидетельствует о полном срыве украинской стороной достигнутых договорённостей по соблюдению режима "тишины" на период уборки урожая. Это в очередной раз свидетельствует о голословности заявлений со стороны руководства Украины и демонстрирует продолжающуюся политику геноцида в отношении мирного населения Донбасса", - добавил Басурин.