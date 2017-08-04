США уничтожили лидера назвавшей Трампа "безмозглым миллиардером" группировки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американское военное командование подтвердило смерть главы исламистской организации "Аш-Шабаб", сообщает Associated Press.

Руководитель самой кровожадной в Африке исламистской группы Али Мохамед Хусейн, также известный как Али Джебель, был убит в Сомали в результате авиаудара беспилотника 30 июля. Это самый высокопоставленный член "Аль-Шабаба", убитый в этом году.

Президент США Дональд Трамп в начале 2017 года одобрил расширение военных операций против связанной с "Аль-Каидой" группировки Аш-Шабаб". Было поручено увеличить количество ударов с воздуха по районам активных боевых действий в южной части Сомали.

В заявлении военных отмечается, что Али Джебель отвечал за руководство силами данной группировки при нападениях на столицу Могадишо. В своем последнем публичном выступлении в начале 2017 года он заявил, что группировка взяла верх в войне против сомалийского правительства в Могадишо.

"Аш-Шабаб" часто совершала нападения на важные объекты в столице, включая контрольно-пропускные пункты Сомали и Африканского союза, отели и район вокруг президентского дворца.

Ранее в июле боевики "Аш-шабаба" выложили в сеть свое обращение к Трампу, где оскорбляли президента США и назвали его "безмозглым миллиардером".

"Американцы выбрали, возможно, самого тупого президента, которого только можно представить. Трамп превратил США в посмешище и теперь ведет страну к поражению и разрушению", - заявили боевики. Они также пригрозили, что США дорого заплатят за нападения американских солдат на их позиции.

Другой высокопоставленный руководитель "Аш-Шабаб", Шейх Хасан, был убит в 2010 году во время возвращения из мечети в сомалийском городе Кисмайо. Он считался одним из лидеров группировки, в рядах которой руководил фронтовыми операциями близ границы Сомали с Кенией.