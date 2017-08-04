Забастовка персонала привела к очередям в аэропорту Барселоны

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры международного аэропорта Эль-Прат (Барселона) вынуждены стоять в длинных очередях из-за забастовки персонала, сообщает местное издание El Pais.

Забастовку объявили сотрудники компании Eulen, занимающиеся досмотром и проверкой пассажиров и багажа в аэропорту. Они заявили, что будут делать часовые перерывы в работе в 5:30, 10:30, 16:30 и 18:30. Такое решение уже привело к образованию длинных очередей. Забастовка продлится до понедельника, пишет газета.

Бастующие требуют увеличить численность персонала в аэропорту Эль-Прат. Они утверждают, что из-за недостатка сотрудников им приходится работать до 16 часов подряд, а в течение рабочего дня нет возможности отдохнуть и сделать перерыв. Кроме того, они выдвигают и другие требования, в частности, жалуются на невыплаты премий сотрудникам.

Как отмечает издание, в таком режиме забастовка пройдет также в субботу, воскресенье и понедельник. С середины августа может быть объявлена 24-часовая забастовка, если решение не будет найдено.