Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд лишил Навального права участвовать в выборах до декабря 2020 годаВ РоссииИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняков
В мире

В ЕС назвали очереди на контроле в аэропортах платой за безопасность

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Очереди на паспортном контроле в аэропортах в разгар отпускного сезона на внешних границах ЕС вызваны новыми правилами контроля пассажиров, которых теперь проверяют по антитеррористической базе, объяснили в Еврокомиссии.

"Мы понимаем, что возникает обеспокоенность относительно новых правил, которые влекут за собой длинные очереди. Но речь идет о безопасности наших граждан из государств-членов, которые просили Европейский Совет в 2015 году усилить меры контроля. Из этого и проистекают эти правила", - заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Всегда приходится платить за безопасность", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, у государств-членов ЕС было достаточно времени, чтобы подготовиться к введению новых правил. "Это государства-члены должны следить, чтобы было достаточно ресурсов, когда увеличивается количество пассажиров, и чтобы все проходило гладко", - пояснила Андреева.

Она отметила, что эти правила распространяются на всех граждан государств союза. По ее мнению, если вслед за просьбами о более строгом контроле появились жалобы на слишком долгое ожидание в очередях, национальные власти должны решить, как это ожидание сократить.

Теги: ЕС, Еврокомиссия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым
По санкции, в частности, попал замминистра энергетики РФ Андрей ЧерезовПодробнее
Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболуСаркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу
По одной из версий, он получил взятку при покупке катарским фондом доли в футбольном клубе "Пари Сен Жермен" в 2011 годуПодробнее
Трамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с РоссиейТрамп назвал фальшивками сообщения демократов о связях его предвыборной кампании с Россией
Президент США назвал обвинения попыткой оправдать величайшее поражение в истории американской политикиПодробнее
В Дубае загорелся небоскреб Torch TowerВ Дубае загорелся небоскреб Torch Tower
Пожар начался на девятом этажеПодробнее
Трамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентстваТрамп уйдет в первый отпуск с начала своего президентства
В течение 17 дней он будет отдыхать в собственном гольф-клубе, и за это время в Белом доме обновят систему отопленияПодробнее
Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахГенетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах
Ученые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д.Подробнее
Согласовано создание четырех зон деэскалации в СирииСогласовано создание четырех зон деэскалации в Сирии
Военная полиция РФ развернет КПП и наблюдательные посты в зоне деэскалации близ ХомсаПодробнее
Трамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green CardТрамп предложил отменить лотерею на получение вида на жительство Green Card
Вместо нее предлагается создать систему выдачи рабочих виз, в которой будут оцениваться квалификации потенциального иммигрантаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд лишил Навального права участвовать в выборах до декабря 2020 годаВ РоссииИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняковВ РоссииЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФВ РоссииК Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

Жалобу на решение о выдворении журналиста "Новой газеты" рассмотрят 7 августа

Глава Минкультуры РФ прочитает в Калуге лекцию об Иване III

Букмекеры оценили шанс "Халл Сити" Слуцкого на успех в Чемпионшипе

В английскую премьер-лигу можно попасть финишируя даже на шестом месте Подробнее

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымПо санкции, в частности, попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов Подробнее

Почти треть россиян не увидела необходимости в Госдуме

Новые санкции США превратят Россию в более "токсичную юрисдикцию". Обзор

Новые санкции США превратят Россию в более "токсичную юрисдикцию". ОбзорНовые ограничительные меры приведут к повышению барьеров и издержек компаний, считают юристы Подробнее

Путин отправил главу МЧС ликвидировать последствия ЧС на руднике в Якутии

Находящемуся под домашним арестом математику Богатову разрешили прогулки

СИЗО потребует наказать адвоката фигуранта дела о петербургском теракте

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции