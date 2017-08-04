Нейросеть научилась придумывать названия крафтового пива

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американская исследовательница Жанель Шейн научила нейросеть придумывать названия для марок крафтового пива, пишет N+1.

Для этого ученая решила использовать готовую многослойную рекуррентную нейросеть с открытым исходным кодом под названием char-rnn, которую часто применяют для аналогичных проектов (к примеру, такую сеть использовали для генерации твитов в стиле лидера Чечни Рамзана Кадырова). Ранее Шейн уже научила нейросети придумывать названия цветов, морских свинок и покемонов.

Поскольку зачастую названия сортов пива, относящихся к одному типу, похожи друг на друга, исследовательница решила потренироваться на определенных типах пива - в частности, стаутах или индийских пэйл-элях. Для этого Шейн взяла со специализированного сайта сотни тысяч названий сортов, разделенных на более чем 90 типов. Затем названия были разбиты на более общие группы, которые и послужили тренировочными данными для нейросети.

Результат получился следующим:

В числе получившихся названий много забавных - например, стауты "Черная клоака" и "кофейный щенячий пук темного Теда".

При этом Шейн опубликовала в интернете не полный список вариантов - все интересующиеся могут оставить ей свой адрес электронной почты, на который она обещала выслать весь перечень.

N+1 отмечает, что из-за популярности крафтового пива его производителей и марок стало слишком много. Уже известны судебные споры между пивоварнями, претендующими на право использовать одни и те же названия сортов.