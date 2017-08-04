В Air France расширили зону запрета на полеты близ КНДР

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Air France объявили о решении расширить зону близ КНДР, через которую запрещено пролетать лайнерам авиакомпании, передает в пятницу агентство EFE.

В авиакомпании пояснили, что пошли на такой шаг "из соображений безопасности".

Это решение последовало за появившимися в СМИ сообщениями о том, что 28 июля 2017 года самолет Air France, выполнявший рейс из Токио в Париж, пролетел в районе, в котором спустя 10 минут в море упала северокорейская ракета.

В Air France подчеркнули, что самолет следовал по маршруту, используемому многими авиакомпаниями, и заверили, что, по имеющимся данным, авиалайнер пролетел примерно в 100 км от того места, куда упала испытанная КНДР ракета.