МИД Украины выразил протест по поводу поездки Медведева в Крым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом в связи с посещением Крыма "российской делегацией" во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и направило ноту протеста в МИД РФ.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Медведевым на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым - 4 августа 2017 года. (...) Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста", - говорится в комментарии МИД Украины в пятницу вечером.

Как сообщалось, сегодня Медведев провел в Феодосии совещание, посвященное развитию промышленности Крыма и Севастополя.