Полиция задержала сторонников Навального на согласованном пикете в Казани

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Двух сторонников Алексея Навального задержали в пятницу на согласованном властями пикете в Казани, сообщила агентству "Интерфакс" глава регионального штаба оппозиционера Эльвира Дмитриева.

"У нас сегодня проходил первый пикет, согласованный с исполкомом Казани, на который поехали несколько наших волонтеров. Они стояли с информационным кубом, флагами, раздавали листовки и около 6 часов вечера сотрудники полиции тоном, не требующим возражений, попросили проехать двух волонтеров - Альберта Абузарова и Азата Габульвалеева - в отдел полиции для дачи объяснений", - сообщила Дмитриева.

Кроме того, по ее словам, сотрудники полиции погрузили в машину информационный куб.

"В данный момент оба наших волонтера находятся в полиции. Их статус непонятен, но полиция обещает, что отпустит", - уточнила она. Дмитриева добавила, что исполнительный комитет Казани впервые согласовал проведение пикетов в городе с 3 по 11 августа с 9 до 19 часов ежедневно.

Агентство "Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов.