США официально предупредили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения

Вашингтон готов вернуться к соглашению при пересмотре его условий на "более благоприятные" для США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения. Как напоминает в своем сообщении госдеп США со ссылкой на президента Дональда Трампа, Вашингтон открыт для обсуждения возможности снова войти в соглашение, если для американской стороны будут созданы "благоприятные условия".

"Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, который снижает выбросы в атмосферу, а также способствует экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности. Мы будем продолжать сокращать выбросы парниковых газов за счет инноваций и технологических достижений", — говорится в отчете госдепартамента. Там также указано, что США продолжат работать с другими странами по экологическому направлению.

Вопрос о редактировании соглашения США планируют поднять во время 23-ю конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из соглашения по климату в июне. Он объяснил это тем, что текущая редакция документа выгодна всем, кроме США.