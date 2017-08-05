Что случилось этой ночью: суббота, 5 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасательная операция на руднике "Мир" в Якутии проводится в круглосуточном режиме. Горноспасатели обследовали семь километров подтопленных выработок. Один из оставшихся в шахте рудника "Мир" рабочих вышел на связь. Директор Мирнинского горно-обогатительного комбината "АЛРОСА" отстранен до окончания проверок по аварии.

- США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. Вашингтон продолжит самостоятельные климатические программы и сотрудничество с другими государствами, но к Парижскому соглашению присоединится только при наличии "выгодных условий".

- Суд в Лас-Вегасе постановил освободить под залог в $30 тыс. британца Маркуса Хатчинса, которому удалось остановить вирус-вымогатель WannaCry. В США Хатчинса в изготовлении программ для кражи банковских данных. Он был арестован во время посещения ежегодной конференции по по компьютерной безопасности Defcon.