Космические войска РФ обнаружили более 50 пусков ракет с начала года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Космические войска Воздушно-космических сил РФ в текущем году обнаружили более 50 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Головко.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН - ИФ), специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказал А.Головко в интервью, которое будет опубликовано в среду в газете "Красная звезда".

Как ранее сообщали в Минобороны РФ российская СПРН в 2017 засекала, в том числе, пуск баллистических ракет с территории КНДР.

Основа наземного эшелона российской СПРН - радиолокационные станции типа "Воронеж" разработки и производства оборонного холдинга "РТИ" (входит в АФК "Система").

"Воронеж" - надгоризонтные РЛС. Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.