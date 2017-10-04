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Власти Ирака допустили ввод правительственных войск в провинцию Киркук

Провинция сейчас находится под контролем курдов

Власти Ирака допустили ввод правительственных войск в провинцию Киркук
Курды демонстрируют флаг Иракского Курдистана во время проведения референдума о независимости
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Руководство Ирака не исключает проведения вооруженной операции для возвращения находящейся сейчас под контролем курдов богатой нефтью провинции Киркук, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на официального представителя иракского премьер-министра Саада аль-Хадиси.

"В соответствии с конституцией Киркук и ряд других спорных территорий относятся к сфере контроля центрального правительства в Багдаде. Мы придерживаемся идеи стабильности и мирного сосуществования всех наций и конфессий, проживающих в Ираке, в том числе курдов. Однако мы будем всеми способами пресекать попытки смены администрации в Киркуке, идущие вразрез с конституцией и иракским законодательством. Мы предпримем все усилия для сохранения полномочий центральных властей в этой провинции. У нас для этого имеется целый набор мер", - заявил официальный представитель главы правительства Ирака, слова которого приводит издание.

В свою очередь, официальный представитель правительства Иракского Курдистана Сафин Дизайи в беседе с "Известиями" дал понять, что власти региона не намерены отдавать Киркук под контроль Багдада.

"Ополчение пешмерга находится в Киркуке с 2014 года, когда оно выбило оттуда ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). И именно оно с тех пор обеспечивало стабильность и безопасность провинции. При этом пешмерга - не иностранные силы, которые пришли в Ирак извне и оккупировали часть его территорий. Ополчение, в соответствии с конституцией страны, является частью ее вооруженных сил. Так что решение иракского парламента не соответствует основному закону и не способствует решению накопившихся противоречий", - отметил Дизайи.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей.

Издание сообщает, что постановление иракского парламента от 27 сентября обязывает премьер-министра Хейдара аль-Абади, исполняющего обязанности главнокомандующего, принять все меры по восстановлению единства страны. В документе говорится, что глава правительства должен "отдать приказы вооруженным силам (...) и разместить их во всех районах, где они присутствовали до апреля 2014 года, а также установить контроль над спорными районами, в том числе Киркуком, и обеспечить там безопасность", пишут "Известия".

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

Теги: Ирак
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