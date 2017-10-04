Разбившийся близ Алма-Аты самолет санавиации вез врачей к роженице в Шымкент

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Самолет "Ан-28", во вторник потерпевший крушение близ Алма-Аты, вез врачей для оказания помощи роженице, находившейся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

По информации ведомства, на борту самолета, вылетевшего в 18:39 из Алматы в Шымкент, находились двое врачей.

"Пациентов на борту не было", - подчеркивается в сообщении Минздрава.

Как сообщалось, выполнявший санитарный рейс самолет Ан-28 авиакомпании Eastwing пропал с локатора во вторник в 18:47 (аст) в 28 км от Алматы. На борту находилось пять человек. Около 20:30 спасатели обнаружили воздушное судно горящим на земле. Все пять человек, находившихся на борту, погибли.