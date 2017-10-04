Россиянин арестован в Таиланде за торговлю наркотиками и нарушение визового режима

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Иммиграционная полиция тайской Паттайи арестовала российского гражданина за торговлю наркотиками, сообщает газета Bangkok Post.

Россиянин был арестован во вторник вечером в районе Паттайя Кланг за торговлю наркотиками на вечеринке, которую он же и организовал. Кроме того, ему предъявлено обвинение в нарушении визового режима - его виза просрочена на 576 дней.

В квартире 35-летнего гражданина России были найдены 1,25 г кристаллического метамфетамина и 1,46 кг марихуаны.