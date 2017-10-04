Интерпол задержал в Лондоне уличного грабителя из Иркутска

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в грабеже житель Иркутска, четыре года назад объявленный в международный розыск, задержан в Великобритании и экстрадирован в Россию, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН в Москву из Лондона доставлен Дзгоев, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в июле 2013 года задержанный ограбил случайного прохожего в Иркутске, отняв у него мобильный телефон. Жертва сразу обратилась в полицию, и Дзгоев был задержан по "горячим следам". В ходе разбирательства выяснилось, что за три дня до этого он получил условный срок за два аналогичных преступления.

"На период следственных действий по новому преступлению обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде, однако в назначенное время не явился в суд. Его объявили в розыск по каналам Интерпола", - отмечается в сообщении.

В 2013 году Октябрьский суд Иркутска за два эпизода преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), приговорил Дзгоева к 3,5 годам лишения свободы условно.