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В Пакистане казнили трех боевиков за совершение терактов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Пакистане привели в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, приговоренных военным судом к казни за совершение нескольких терактов за последние годы, сообщает в среду агентство Associated Press.

Боевиков казнили в тюрьме на северо-западе страны.

Агентство отмечает, что приговор привели в исполнение на следующий день после того, как пакистанские правозащитники выступили с критикой большого количества смертных приговоров в стране. В правозащитной организации Justice Project Pakistan отмечали, что с 2014 года в Пакистане были казнены через повешение 477 заключенных.

В 2008 году в стране из-за давления со стороны правозащитников временно ввели мораторий на смертную казнь, однако после того, как боевики "Талибан" в декабре 2014 года совершили теракт в школе города Пешавар, унесший жизни 150 человек, власти отменили мораторий.

Теги: Пакистан
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