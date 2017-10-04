Турецкий суд признал более 30 военных виновными в покушении на Эрдогана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суд турецкой провинции Мугла вынес обвинительные приговоры в отношении 34 военных, ранее обвиненных в попытке убийства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время неудавшегося госпереворота в 2016 году, передает в среду интернет-портал газеты "Сабах".

В решении суда отмечается, что каждому из осужденных в соответствии с уголовным кодексом Турции вынесено по четыре пожизненных срока.

Еще один обвиняемый был оправдан.

По данным издания, в общей сложности по этому судебному делу проходят 40 человек.

По данным следствия, осужденные пытались убить Эрдогана во время путча в 2016 году, когда президент находился в отеле в турецком городе Мармарис. Нападение на отель произошло вскоре после того, как турецкий лидер покинул территорию объекта.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Со своей стороны Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.