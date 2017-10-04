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СМИ сообщили о повреждении переданной Индии в лизинг российской подлодки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка (АПЛ) российского производства "Чакра", переданная в лизинг индийским Военно-морским силам, вероятно, получила повреждениев результате аварии, сообщает в среду газета Hindu.

При этом остается неясным, произошла ли авария, когда "Чакра" выходила в плавание с военно-морской базы Индии в порте Вишакхапатнам на юго-восточном побережье страны или во время совершения маневра в узком канале при входе в гавань.

По данным издания, был поврежден сонарный купол, который расположен в носовой части подводной лодки.

Российская атомная субмарина "Нерпа", переданная индийским ВМС в лизинг в 2012 году, получила в индийских Военно-морских сил (ВМС) название "Чакра".

Акт по приему-передаче атомной субмарины был подписан индийской и российской сторонами в декабре 2011 года. Согласно контракту, стоимость которого составляет 26 млрд рупий ($650 млн), Россия передала АПЛ в лизинг сроком на 10 лет.

АПЛ "Нерпа" должна была поступить на вооружение ВМС Индии еще в 2008 году. Однако в ноябре 2008 года во время испытаний из-за несанкционированного включения автоматической системы пожаротушения на подлодке погибли 20 человек, что привело к пересмотру сроков ее передачи индийским ВМС. Затем сроки передачи неоднократно переносились из-за неготовности боевых систем корабля.

АПЛ "Нерпа" проект 971И ("Щука-Б", по классификации НАТО "Акула") относится к подлодкам третьего поколения. В состав их вооружения входят торпеды, ракеты-торпеды и крылатые ракеты (КР) "Гранат" с дальностью стрельбы 3200 км. Из-за ограничений, которые предусматриваются международными соглашениями по режиму контроля и нераспространения ракетных технологий, передаваемая Индии АПЛ не может быть оборудована ракетами большой дальности. По этой причине вместо КР "Гранат" подлодка оборудована ракетным комплексом "Клаб-С" с дальностью поражения целей 300 км.

Теги: Индия
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