Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Если КНДР нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио, это приведет к гибели более 2 млн человек, считает эксперт Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса.

Сотрудник института Майкл Загурек подготовил доклад, в котором указывается, что, согласно подсчетам, гипотетический удар Северной Кореи по столицам Южной Кореи и Японии, с учетом оценочных данных о ядерном оружии КНДР, приведет к гибели 2,1 млн человек, ранения могут получить 7,7 млн.

В докладе указывается, что такие потери могут быть вызваны применением Северной Кореей всех имеющихся в ее распоряжении 25 единиц ядерного оружия.