На арсенале под Винницей продолжили детонировать боеприпасы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На военных складах возле города Калиновка в Винницкой области продолжаются единичные детонации боеприпасов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 7:00 5 октября, открытых очагов горения нет, наблюдалась единичная детонация боеприпасов. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 8 пожарных танков, 4 инженерных машины разграждения Минобороны Украины", - говорится сообщении, размещенном на сайте ГСЧС в четверг утром.

Между тем накануне в ведомстве утверждали , что детонация боеприпасов на складах прекратилась.

В ГСЧС отмечают, что сводным пиротехническим отрядом производится очистка местности от взрывоопасных предметов в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.

"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 19,255 тыс. га территории, обнаружено и изъято 1 тыс. 102 взрывоопасных предмета. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 369 обращений от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 1 тыс. 540 чел. и 298 единиц техники.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от Калиновки.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

На данный момент жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 113 УК Украины (диверсия).