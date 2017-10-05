Устроившая взрывы в Умани и Киеве банда "Торпеда" готовила покушение на Авакова

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Участники банды "Торпеда", которые подозреваются во взрывах в Умани, на улице Грушевского в Киеве, а также в нападениях на ряд дипучреждений, планировали покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Есть материалы, которые подтверждают, что это (покушение на Авакова - ИФ) планировалось. Во время беседы они заявили, что следующим шагом было покушение на министра непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали этот адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение", - сказал Аброськин в эфире телеканала "Прямой", сообщается на сайте канала.

По его данным, злоумышленники рассматривали возможность применения квадрокоптера и другой техники для сброса взрывчатого вещества - гранаты и подобного по адресу проживания главы МВД. "Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись", - сказал замглавы Нацполиции

Как сообщалось, 2 октября Аваков и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщили о задержании полицией подозреваемых в "серийных" нападениях на иностранные дипломатические представительства. Мужчин задержали в момент подготовки подрыва памятника на Верецком перевале в Закарпатской области. Злоумышленников подозревают в причастности к девяти преступлениям, среди которых взрыв гранат в Умани и в Киеве (на улице Грушевского), а также обстрел польского дипломатического учреждения в Луцке. Кроме того, в декабре прошлого года они осквернили мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана" в Умани, за что получили от организатора по $500.