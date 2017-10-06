Трамп примет нового посла США в России

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американский лидер Дональд Трамп проведет в пятницу в Овальном кабинете встречу с новым послом США в России Джоном Хантсманом.

Согласно распространенному Белым домом расписанию на 6 октября, "в 15:00 (22:00 по мск) президент встретится в послом США в РФ Джоном Хантсманом в Овальном кабинете".

3 октября после вручения верительных грамот в Кремле Д.Хантсман заявил, что намерен прилагать усилия для восстановления доверия между Соединенными Штатами и Россией.

"В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах", - сказал он во вторник.