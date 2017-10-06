Австралийцы за три месяца оружейной амнистии сдали 51 тысячу единиц оружия

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в пятницу заявил, что за три месяца программы общенациональной оружейной амнистии жители страны сдали около 51 тысячи единиц оружия, которым владели незаконно, сообщают австралийские СМИ.

Премьер подчеркнул, что ужесточение закона о контроле над оборотом оружия, который запрещает приобретать полуавтоматические винтовки и ружья, значительно сокращает риски повторения в Австралии лас-вегасской трагедии. "Нападавший в Лас-Вегасе имел коллекцию полуавтоматического оружия, которую человек в его положении не смог бы приобрести в Австралии", - подчеркнул Тернбулл.

Оружейная амнистия в стране проводилась впервые за последние 20 лет. В течение трех месяцев - с июля по сентябрь 2017 года - австралийские граждане получили возможность безнаказанно сдать правоохранительным органам незаконно хранимое оружие.

В 1996 году аналогичная программа была объявлена после массового убийства в Порт-Артуре (штат Тасмания), когда жертвами инцидента стали 35 человек.

В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу из гостиницы по посетителям концерта под открытым небом, 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения.