В устроенном охранником пожаре в детском саду в Бразилии погибли семь человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Охранник детского сада в бразильском городе Жанауба (штат Минас-Жирайс) поджег образовательное учреждение, скончались по меньшей мере шестеро детей в возрасте четырех лет и одна воспитательница, сообщает в пятницу бразильская телерадиокомпания Globo.

По информации главы городской больницы Бруну Сантуса, не менее 23 человек госпитализировали в больницу, из них 21 - дети. По его словам, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, 50-летний мужчина, работавший ночным охранником, облил здание спиртом, а затем совершил поджог. Сам он скончался от полученных травм в больнице через несколько часов после госпитализации. Предположительно, он был психически нездоров с 2014 года и злоупотреблял алкогольными напитками, бутылки с которыми полиция обнаружила при обыске у него дома. В детском саду охранник проработал восемь лет.

В момент поджога в здании находилось 80 человек. Многим детям старшего возраста удалось быстро выбежать на улицу, детей младшего возраста эвакуировали.

В городе объявлен семидневный траур.

Президент страны Мишел Темер написал в твиттере, что "безумно опечален трагедией в детском саду в Жанаубе" и выражает свои соболезнования семьям погибших и пострадавших.