У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Тихого океана в 238 км к юго-востоку от города Кесеннума (остров Хонсю, Япония), сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:59 по московскому времени в пятницу землетрясения имел координаты 37.64 градуса северной широты и 143.86 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".