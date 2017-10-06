В Нидерландах скончался от рака легких бывший мэр Амстердама Эберхард ван дер Лан

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Нидерландах после продолжительной борьбы с раком легких в ночь на пятницу скончался бывший мэр Амстердама Эберхард ван дер Лан в возрасте 62 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на администрацию города.

После официального сообщения сотни жителей Амстердама собрались возле официальной резиденции градоначальника, чтобы попрощаться с одним из самых популярных мэров города, который возглавлял администрацию Амстердама в течение 7 лет.

В январе стало известно, что Лан болен раком легких, однако он заявил, что намерен оставаться на посту столько, сколько позволит состояние здоровья. В середине сентября он объявил о своей отставке и написал горожанам письмо. "Позаботьтесь о городе и друг о друге. Прощайте", - закончил свое письмо бывший мэр.

На посту мэра Эберхард ван дер Лан выступал противником политики интеграции разных культур и заявлял, что Амстердам принадлежит нидерландцам. Также он боролся с насилием в детских садах, выступал против запрета на продажу марихуаны для иностранцев, и создал в городе бордель My Red Light, управление которым было передано работницам секс-индустрии.