В детсадах Турции будут изучать религию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство образования Турции решило запустить учебно-просветительский проект совместно с муфтиятами различных провинций для дополнительных уроков религии.

Такие протокольные договоренности министерства и муфтиятов уже были заключены в провинциях Анталья и Болу, сообщает в пятницу сайт NewsTurk со ссылкой на издание Cumhuriyet.

Примечательно, что уроки религии, которые являются обязательным предметом с 4 класса, планируется проводить в детсадах уже с четырехлетними детьми.

Предполагаемое время занятий с представителями муфтиятов - шесть часов в неделю.