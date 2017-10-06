Сирийская армия начала освобождение города Эль-Меядин от ИГ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Армия Сирии в пятницу вступила в город Эль-Меядин, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор и являющийся важным оплотом группировки ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщает межарабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на свой военный источник.

По данным источника, сирийские военные вступили в город с западного направления после короткого боя с террористами, которые занимали позиции возле города.

"Аль-Масдар" отмечает, что Эль-Меядин является не только новой "столицей" ИГ, но и занимает стратегически важную позицию по отношению к нефтяным полям Аль-Умар - крупнейшим в Сирии.

Издание отмечает, что и сирийская армия, и силы международной коалиции, возглавляемой США, считают необходимым взять под свой контроль эти нефтяные поля.