Вице-премьер Киргизии погиб в автомобильной аварии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер-министр Киргизии по вопросам безопасности Темир Джумакадыров, его помощник и водитель погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля марки "Тойота Лэндкрузер" и грузового "Камаза", сообщили в субботу "Интерфаксу" в правительстве Киргизии.

По словам собеседника агентства, автоавария произошла в 7:30 (4:30 по московскому времени) на 36 километре трассы Бишкек - Чалдовар. "В результате столкновения погибли водитель "Тойоты" и два ее пассажира - вице-премьер Т.Джумакадыров и его помощник Нурлан Джангырчиев", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в МВД Киргизии сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, вице-премьер погиб в результате лобового столкновения автомобиля с перевозившим груз "Камазом".

"В настоящее время назначены необходимые экспертизы, на этом участке дороге идет ремонт. Как только будут готовы результаты экспертиз, будет возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе МВД.

Вице-премьер Темир Джумакадыров курировал в правительстве вопросы безопасности и возглавлял республиканский штаб по подготовке и проведению назначенных на 15 октября выборов президента Киргизии. Вице-премьером он был назначен 26 августа, до этого занимал пост секретаря Совета безопасности республики.