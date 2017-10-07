Большинство жителей Рио-де-Жайнеро захотели покинуть город из-за преступности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Не менее 72% опрошенных бразильцев ответили утвердительно на вопрос, хотели ли бы они уехать из Рио-де-Жанейро, если бы у них была такая возможность, пишет газета Folha de S.Paulo ("Фолья ди Сан-Паулу") со ссылкой на данные опроса компании Datafolha ("Дата фолья").

Примерно 67% опрошенных жителей города заявили о том, что слышали выстрелы, звучавшие в ходе операции полиции по задержанию преступников в одной из фавел - бедных районов города, в рамках борьбы с торговлей наркотиками.

Почти 90% горожан заявили, что не чувствуют себя в безопасности на улице в ночное время суток, также примерно 24% заявили, что у них есть друг или родственник, чей близкий человек стал жертвой перестрелки преступников.

Также 74% респондентов оценили деятельность Луиса Фернанду Пезау на посту губернатора штата Рио-де-Жанейро, как "плохую" или "очень плохую" с точки зрения безопасности для жизни в нем.

Опрос был проведен на прошлой неделе среди 812 человек.