В детских садах Турции будут изучать религию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство образования Турции решило совместно с муфтиятами различных провинций ввести дополнительные уроки религии для детей.

Такие договоренности министерства и муфтиятов уже заключены в провинциях Анталья и Болу, сообщает сайт NewsTurk.

Уроки религии являются обязательным предметом с четвертого класса школы. Теперь же их планируется проводить в детских садах уже с четырехлетними детьми. Предполагаемое время занятий с представителями муфтиятов - шесть часов в неделю. В начальных классах время для дополнительных уроков религии будет ограничено "свободными часами".