Организаторы митинга за единство Испании заявили о почти миллионе участников

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Организаторы демонстрации за сохранение Каталонии в составе Испании заявили, что порядка 930 тыс. человек вышли на улицы Барселоны, пишет в воскресенье газета The Guardian. Между тем, по оценкам местной полиции, число участников не превышало 350 тыс. человек.

Многотысячный митинг за единство Испании был организован профсоюзом Societat Civil Catalana и прошел под лозунгом "Давайте вернемся к здравому смыслу". Митингующие несли в руках как испанские, так и каталонские флаги. Помимо этого, демонстранты выкрикивали "Я - испанец" и "Каталония - это Испания".

Накануне демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.

Несмотря на это, местные политики, которые выступают за независимость региона, собираются в понедельник, 9 октября, начать пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.